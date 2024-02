Angri. Apre il Ponte della SP 185 in località Avagliana (video)

Inaugurato ieri mattina ad Angri, in località Avagliana, il nuovo ponte della strada provinciale 185, in una delle zone più colpite negli ultimi anni dal fenomeno degli allagamenti. L’infrastruttura permetterà un parziale miglioramento delle condizioni di mobilità sulla strada che congiunge i comuni di Angri, San Marzano sul Sarno e Scafati; ma rimane da risolvere però il problema sulla rigenerazione del canale che in caso di piogge consistenti rende precaria la vivibilità di centinaia di famiglie.

Taglio del nastro

Al taglio del nastro presenti diversi amministratori locali, dal sindaco di Angri Cosimo Ferraioli a quello di Nocera Inferiore, Paolo De Maio, fino agli ex presidenti di Provincia Giuseppe Canfora e Michele Strianese, ma soprattutto l’attuale guida di palazzo Sant’Agostino, Franco Alfieri, che molto ha spinto dal suo insediamento per la conclusione dell’opera.

Una valida alternativa

Il ponte sarà una valida alternativa al transito di un tratto di circa 300 metri dell’originaria SP185 che, ormai a ogni pioggia, finisce per essere allagata dall’esondazione del vicino Rio Sguazzatorio. Una soluzione che potrebbe quindi impattare positivamente su tutto il comprensorio, con una strada alternativa alla statale 18, sempre più trafficata da Nocera Inferiore fino a Scafati.

La questione allagamenti

Rimane però aperta la questione allagamenti, visto che dalla progettazione iniziale, ormai risalente a più di 5 anni fa, si faceva riferimento a esondazioni di portata ben minore a quelli attuali. Per questo è ancora più fondamentale il dragaggio del Rio Sguazzatorio: «Si porta a compimento un cantiere importante per la mobilità di quest’area ma di tutto l’Agro nocerino sarnese – ha detto Alfieri – Bisogna continuare in questo senso per dare soluzioni definitive alla popolazione ».

Il servizio è di Alfonso Romano