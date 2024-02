Basket. Fine della telenovela Logan: si ritira

Fine della corsa

Tramite il profilo Instagram di John Foster, agente del giocatore, David Logan ha annunciato il ritiro dalla pallacanestro giocata. “In questo momento della mia carriera penso di aver fatto tutto il possibile per il gioco della pallacanestro. Voglio ringraziare mia moglie e i miei figli per il supporto negli anni, e anche il mio agente e tutte le squadre in cui ho giocato.” A inizio settimana la Givova Scafati aveva annunciato il rientro in patria senza permesso di Logan. A dicembre la guardia aveva compiuto 41 anni e chiude la sua carriera con 250 partite disputate in Italia dal 2014 al 2024. Approdato nel nostro campionato con la Dinamo Sassari, ha vestito anche le maglie di Avellino, Treviso e Scafati. In questa stagione stava viaggiando a 11,4 punti in 23,5 minuti a partita, con anche 2,2 assist e 2,2 rimbalzi.

Nel comunicato non viene citato il club campano, che, senza dubbio, è parte lesa in questa anomala vicenda. Il caso, almeno per ora, volge al termine.