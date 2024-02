Sant’Antonio Abate. La sindaco Abagnale lancia il Carnevale Abatese

Un dei momenti più attesi dell’anno per i cittadini di Sant’Antonio Abate: l’inizio del Carnevale Abatese. Una festa che coniuga tradizione e fantasia. La sindaco Ilaria Abagnale preannuncia il Carnevale cittadino che rappresenta un’occasione unica per liberare l’immaginazione, trasportando in mondi fantastici e permettendo di rivivere la magia dell’infanzia.

Una gioia condivisa in Piazza della Libertà

Come ogni anno, i festeggiamenti mattutini sono in programma per domenica 11 e martedì 13 febbraio in piazza della Libertà. Il cuore della città sarà animato da attività divertentissime pensate appositamente per i più piccoli, creando un’atmosfera di pura gioia e spensieratezza. La sindaco Abagnale ha sottolineato l’importanza di preservare la tradizione di rendere il Carnevale un momento speciale anche per i bambini, permettendo loro di vivere un’esperienza unica di festa e allegria.

Sfilate di creatività e colore

Nel pomeriggio, l’attenzione si sposterà sulla sfilata dei carri allegorici. Sette gruppi di artisti talentuosi daranno vita a opere d’arte in carta pesta, trasformando le strade principali del paese in un vero e proprio museo a cielo aperto. Questi capolavori ambulanti saranno accompagnati dai sette gruppi di ballo, che aggiungeranno ritmo e movimento all’evento.

L’invito aperto dell’Associazione “Carnevale Abatese”

L’Associazione “Carnevale Abatese” ha lanciato un invito aperto a tutti i cittadini e visitatori, invitandoli a scendere in piazza e partecipare alla festa. La sindaco Abagnale ha voluto sottolineare l’importanza di condividere la gioia del Carnevale con la comunità, creando un momento di unione e allegria che va al di là delle differenze.

In conclusione, il Carnevale Abatese si prospetta come “un evento straordinario”, dove la tradizione si fonde con la creatività. “Preparatevi a scendere in piazza e a vivere un Carnevale indimenticabile. Questa festa è per tutti, un’esperienza unica che ci unisce attraverso la magia della tradizione e la bellezza dell’immaginazione” dice la sindaco Abagnale.

Natalia Pepe