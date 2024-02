Scafati. Processo “Sarastra” un nuovo capitolo. I rapporti tra politica e clan in aula Fattoruso

Massimo Fattoruso tornerà in aula per testimoniare il prossimo 6 marzo, mentre resta in stand – by la posizione dell’imprenditore Nello Longobardi. I giudici hanno dunque accolto la richiesta del PM di ascoltare nuovamente il collaboratore di giustizia ed ex esponente del clan Aquino-Annunziata che rivelò nei suoi interrogatori rapporti di amicizia tra la famiglia del sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, e il gruppo dei Matrone e non solo. Nella prossima udienza il collegio giudicante si pronuncerà definitivamente anche sulla richiesta della difesa di ascoltare nuovamente Longobardi.

Nuovo capitolo

Nuovo capitolo dunque del processo che ha portato allo scioglimento del consiglio comunale scafatese tra il 2016 e il 2017, prossimo alla conclusione della fase dibattimentale. La prossima udienza potrebbe infatti essere l’ultima prima della requisitoria del PM e le arringhe degli avvocati della difesa, per arrivare così alla sentenza, attesa nelle settimane successive alle festività pasquali, ad aprile. L’unica incertezza è legata alla posizione di Nello Longobardi, già ascoltato in fase di incidente probatorio ma che gli avvocati difensori vogliono risentire in aula.

Verso la conclusione

La questione sarà definitivamente sciolta il prossimo 6 marzo, giorno nel quale tornerà in aula Fattoruso, fratello di Francesco “Spalluzzella”, ucciso in un agguato di camorra nel 2014. Il pentito sarà riascoltato su una serie di aspetti riguardo la gestione delle onoranze funebri e non solo nel territorio scafatese. Il focus si concentrerà sul periodo di detenzione di Fattoruso, che avrebbe continuato a tessere rapporti con la politica scafatese attraverso i fratelli.

Alfonso Romano