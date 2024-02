Tragico incidente sull’A1, due morti e feriti gravi

Grave incidente sull’autostrada A1 tra Cassino e Caianello in direzione Napoli, con due vittime e quattro feriti. L’evento, avvenuto nel pomeriggio di oggi al chilometro 699 Sud, coinvolgeva un van furgonato e un’auto a nove posti, le cui cause sono ancora oggetto d’indagine. Non è stata ancora divulgata l’identità delle vittime. Automobilisti di passaggio hanno assistito allo scontro. La segnalazione al Numero Unico delle Emergenze 112 ha scatenato l’arrivo immediato di soccorsi.

Il personale sanitario ha tentato invano di rianimare le due persone decedute sul luogo a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto. Quattro feriti sono stati trasportati in ospedale, ma le loro condizioni attuali non sono note. La polizia stradale e il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’incidente.

L’evento ha causato inevitabili disagi alla circolazione, con il tratto temporaneamente chiuso per le operazioni di soccorso e indagine. La strada è stata riaperta nel pomeriggio, poco dopo le 17, con la circolazione gradualmente tornata alla normalità.