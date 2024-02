Angri. Milo attacca: “Il sindaco si sottrae continuamente al confronto con la città”

“Il sindaco si sottrae continuamente al confronto con la città”. Lo dice il consigliere Alberto Milo che ha sollevato forti critiche nei confronti del sindaco Cosimo Ferraioli, accusandolo di sottrarsi continuamente al confronto con la città. L’aspra polemica è nata in seguito all’assenza del sindaco all’incontro pubblico presso la Casa del Cittadino, dedicato ai chiarimenti sul recupero dei tributi sull’IMU per le aree fabbricabili.

Mancanza di attaccamento

“Ancora una volta il sindaco Ferraioli ha dimostrato di non essere attaccato alle problematiche della nostra città. Dopo aver pubblicizzato ampiamente l’incontro, non si è nemmeno presentato, causando imbarazzo alla maggioranza presente, numericamente esigua e delegata a fornire chiarimenti.” dice Milo.

Scarso impegno

Il consigliere ha sollevato dubbi sul reale impegno del sindaco nei confronti della città, chiedendosi se abbia ancora la volontà di svolgere seriamente il ruolo o se preferisca restare un mero rappresentante istituzionale.

“La sua assenza è stata un vero imbarazzo per la maggioranza, peraltro in numero esiguo, delegata a dare chiarimenti. Ci chiediamo a questo punto se Ferraioli abbia ancora volontà di fare sul serio il sindaco o continuare a essere un mero rappresentante istituzionale, arbitro di una litigiosa maggioranza che in nove anni ha prodotto quasi nulla. Caro sindaco, aspettiamo un segnale, sappiamo che non hai più interesse per questa città, semmai ne abbia mai avuto, ma non puoi non ascoltare i cittadini che pagano caro le tue scellerate scelte” conclude Milo che ha sottolineato l’importanza di ascoltare i cittadini, evidenziando le conseguenze delle decisioni amministrative sulla comunità. La dichiarazione del consigliere riflette un clima di tensione e preoccupazione riguardo alla leadership del sindaco Ferraioli ultimamente messa in discussione anche nella maggioranza.

RePOL