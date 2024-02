Aumenta nuovamente il costo delle sigarette: ecco da quando

Nuovo aumento da quest'oggi delle sigarette che costeranno 10 centesimi in più a pacchetto.

Aumento dei prezzi delle sigarette in vigore dal 2 febbraio 2024: ecco le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2024. L’Agenzia delle Dogane ha reso pubblici i nuovi prezzi per i prodotti da inalazione, tra cui sigari e sigarette, in conformità con le modifiche legislative.

La Legge di Bilancio 2024 ha ridefinito alcuni valori relativi alle accise, agli oneri fiscali e all’aliquota di un’importante imposta di consumo applicabile a specifici prodotti del tabacco e ai loro sostituti. Secondo le disposizioni legislative nazionali e unionali, i tabacchi lavorati, che includono sigarette, sigari, tabacco trinciato e altri prodotti, sono soggetti a tali regolamentazioni.

Il prezzo fisso per unità di prodotto per le sigarette, ad esempio, è aumentato da 20,20 a 29,30 euro per 1.000 sigarette, corrispondente a un aumento di circa 10-12 centesimi per il pacchetto standard.

La modalità di calcolo delle accise varia a seconda del tipo di prodotto. Per le sigarette, l’accisa è la somma di una componente fissa (29,30 euro per 1.000 sigarette) e di un elemento proporzionale (49,50% del prezzo di vendita al pubblico). Vi è anche un onere fiscale minimo (IVA + accisa) pari a 202,23 euro per chilogrammo convenzionale (1000 sigarette).

Per sigari e sigaretti, l’accisa è calcolata applicando specifiche aliquote di base e sono previste accise minime in base al peso convenzionale. Il tabacco trinciato a taglio (RYO) è soggetto a un’aliquota del 60% sul prezzo di vendita al pubblico, con un importo minimo di 147,50 euro per chilogrammo.

Per i tabacchi da fiuto e da mastico, altri tabacchi da fumo e tabacchi da inalazione senza combustione, le aliquote di base variano, ciascuna applicata al prezzo di vendita al pubblico.

È importante notare che gli importatori di tabacchi lavorati da paesi extra-UE devono anche pagare il relativo dazio. Le componenti specifiche del prezzo di ogni categoria sono dettagliatamente elencate nelle tabelle di ripartizione pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.