Basket Femminile. Angri a Casalnuovo in cerca di conferme

Preview

Seconda trasferta di fila per l’Angri Femminile. Le ragazze di coach Francesco Iannone sono alla ricerca di conferme dopo la vittoria, giunta sul filo della sirena, in quel di Catanzaro. Domani sera, con palla a due alle 21, Manna e compagne scenderanno in campo sul parquet del palasport di viale dei Cedri per affrontare Casalnuovo. Le partenopee occupano l’ultimo posto del girone B, assieme a Catanzaro, e vogliono sbloccarsi. Coach Stefano Scotto di Luzio possiede un roster quasi composto da tutte under 19. Una partita da non sottovalutare per le atlete angresi, con il morale a mille per il referto rosa conquistato in terra calabrese.

Dichiarazioni

Questa le dichiarazioni pregara di Anna Stoyanova. “Dopo la sconfitta contro Marigliano volevamo riscattarci e così è stato. La vittoria a Catanzaro ci ha regalato due punti importanti per la classifica. Sono contenta di aver contribuito con la mia prestazione, anche se ho fatto solo una piccola parte. Il resto lo abbiamo prodotto tutte insieme. A Casalnuovo ci aspettiamo una partita dura, con ritmi alti visto che affrontiamo una squadra giovane. Ma siamo determinate a mettere in campo tutto il nostro impegno per assicurarci la vittoria”.