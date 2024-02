Basket. Ufficiale l’approdo di Blakes a Scafati

Confermati i rumors di ieri, l'ex Pistoia è già in città e sarà arruolabile per il delicato scontro di domenica con Pesaro.

Il comunicato

La Givova Scafati è lieta di annunciare l’ingaggio, fino al termine della stagione, dell’atleta

di nazionalità statunitense Gerry Rouce Blakes II.

Appena uscito dal contratto bimestrale con l’Estra Pistoia, da cui era stato ingaggiato per

sopperire all’assenza per infortunio del connazionale Jordon Varnado, la guardia di 193

centimetri per 88 kg, è nato nel 1993 a Inglewood (California) e la sua formazione universitaria è avvenuta presso Arizona State University (NCAA).

La sua prima esperienza italiana risale al 2018, ingaggiato dalla Red October Cantù (serie A), in cui si è distinto con i suoi 12,3 punti, 3,5 rimbalzi e 2,9 assist di media. Nella stagione in corso, ha iniziato in Francia con lo Cholet (9,2 punti e 2,1 assist di media), con cui ha preso parte anche alla Champions League (10,9 punti, 4,4 rimbalzi e 2,7 assist di media), prima di passare a Pistoia.

Le parole di Blakes

Dichiarazione del neo tesserato gialloblù Gerry Blakes: «Sono molto contento di essere a

Scafati e sono eccitato dall’idea di giocare al fianco di giocatori importanti. Conosco il coach ed apprezzo molto il fatto che abbia acquisito tante informazioni su di me, prima di farmi firmare il contratto. Sono molto grato a lui e alla società per l’opportunità che mi è stata data. Tra i miei nuovi compagni conosco bene Pinkins, con cui ho giocato insieme a Limoges, ma conosco bene il modo di giocare della squadra, avendo visto, da avversario, durante la militanza a Pistoia e nella fase preparatoria allo scontro diretto, numerosi video delle gare disputate da Scafati. Mi metterò sin da subito a disposizione dell’allenatore e cercherò di dare energia e impatto difensivo in una squadra che è settima in classifica ed alla quale voglio portare il mio contributo affinché vengano vinte il maggior numero di partite possibili».

Parola al GM

Dichiarazione del general manager Alessandro Giuliani: «Con Blakes diamo maggiore

qualità, atletismo, taglia fisica e corsa al nostro gruppo di esterni, ma soprattutto un ragazzo che già allenato, già in Italia e pronto a darci il suo contributo per raggiungere il nostro obbiettivo, ovvero tenere Scafati in serie A in un campionato equilibrato e difficile come non vedevo da tempo.

Come sempre, la seconda parte della stagione è terribile, con squadre che vedono più da vicino i loro target e quindi sono ancora più dure e concentrate: ecco perché, con il ritiro di Logan, la proprietà ha voluto inserire un giocatore che ad inizio stagione era in Francia e giocava anche le coppe».