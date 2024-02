Campania. Bonus di 600 euro per il secondo figlio: i dettagli

In Campania sarà possibile ricevere un bonus di 600 euro per i secondi figli.

La Giunta Regionale ha approvato un pacchetto di misure a sostegno della famiglia e della natalità, inaugurato da un bonus di 600 euro per il secondo figlio. Con un finanziamento complessivo di 10 milioni, il programma “Misure di conciliazione famiglia-lavoro” mira a potenziare l’offerta di servizi di welfare, facilitando alle donne occupate o in cerca di lavoro la gestione dei tempi tra vita e lavoro. I servizi inclusi coprono babysitteraggio, accesso agli asili nido per bambini da 0 a 3 anni, assistenza pomeridiana e ludoteca per bambini da 3 a 12 anni, insieme a sportelli di orientamento al lavoro per donne disoccupate.

Ulteriori 10 milioni sono destinati ai “Voucher per l’erogazione dell’assegno unico per i nuovi nati secondogeniti”, un intervento sperimentale che fornisce voucher da 600 euro alle famiglie con nascite successive al primo figlio. La Regione collaborerà con strutture ospedaliere per monitorare le nascite e garantire la tempestiva erogazione dei voucher, estendendo l’utilizzo anche a prodotti per l’infanzia come latte in polvere e pannolini.

Un’altra iniziativa innovativa, con un finanziamento di 5 milioni, è il “Sostegno per spese sanitarie dei minori”, che rimborsa spese mediche odontoiatriche e cure specialistiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale per i minori fino a 10 anni con un ISEE fino a € 12.500, per un massimo di € 500.

Il programma “Voucher per l’accesso ai nidi destinati a famiglie aventi requisiti ISEE per l’abbattimento della retta” è rinnovato con 5 milioni, erogando voucher fino a € 3.000 per il pagamento delle rette dei nidi e micronidi, in base all’ISEE delle famiglie.

Infine, con un finanziamento di 3 milioni, la “Promozione dell’affido e della bigenitorialità” mira a rafforzare i centri per le famiglie, promuovendo la bigenitorialità e sostenendo i genitori separati attraverso iniziative per affidi familiari, adozioni e tutela dei minori.