Sant’Antonio Abate. Giovani pasticcieri creano un originale dolce per San Valentino

Due giovani studenti si sono ritrovati ad avere una passione comune per i lievitati. Carmine D’Amora e Sabatino Villani entrambi cittadini di Sant’Antonio Abate sono stati animati dalla voglia di creare qualcosa di unico. Il frutto di questa collaborazione è un particolare dolce, concepito e creato per la festa di San Valentino. Un progetto “che sarà solo l’inizio di un lungo cammino” dicono sicuri i due “pasticcieri in erba”.

Ingredienti simbolici

Con arachidi, cioccolato fondente e caramello come protagonisti, il loro lievitato promette una degustazione multi sensoriale. Gli ingredienti sono stati scelti con attenzione: le arachidi simboleggiano la forza dell’amore, il caramello trasmette dolcezza e delicatezza, mentre il cioccolato fondente rappresenta i momenti “amari” che inevitabilmente si sperimentano nei rapporti umani.

La creazione

Dopo uno studio approfondito delle ricette e l’impiego accurato degli ingredienti, i ragazzi hanno ottenuto un risultato soddisfacente come prima esperienza insieme. Questo lievitato speciale è dunque il giusto viatico di un lungo cammino culinario per i due giovani promettenti. Il loro progetto non solo delizia il palato ma offre anche una narrazione emozionale attraverso sapori intensi, trasformando la passione per i lievitati in un’arte culinaria davvero originale.