Serie D, girone H. La Palmese ospita l’Angri nel match “salvezza”

Serie D, girone H. L’Angri di mister Di Costanzo domani giocherà al Comunale di Palma Campania contro la Palmese, in un match importantissimo per la corsa salvezza. Infatti i grigiorossi sono a 2 punti di distanza dai rossoneri, che sono reduci da un ottimo periodo di forma. L’arrivo del tecnico Teore Grimaldi ha portato nuove energie in casa Palmese ed ha raccolto ben 8 punti in 4 partite contro avversarie di alta classifica come Casarano, Altamura e Andria.

Situazione completamente opposta per l’US Angri che non vince dal 20 dicembre, quando grazie alle reti di Schiavino e Ascione i grigiorossi espugnarono Barletta. Da lì in poi 4 partite con 3 punti raccolti (3 pareggi). Occasione d’oro dunque per i doriani per tornare alla vittoria, dato che con un successo staccherebbero nuovamente la Palmese, portandosi a +5.