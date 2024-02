Ultim’ora: Si schianta con la moto contro un palo, 17enne perde la vita

Il giovane viaggiava su uno scooter Piaggio 125 e mentre percorreva la strada in direzione Toscanella è stato coinvolto in uno schianto contro un palo dell'illuminazione

Tragico incidente stradale ieri sera in via Dei Ciliegi, Napoli dove un 17enne, Andrea Mellone ha perso la vita. Il giovane viaggiava su uno scooter Piaggio 125 e mentre percorreva la strada in direzione Toscanella è stato coinvolto in uno schianto contro un palo dell’illuminazione pubblica intorno alle 22:50. Le circostanze precise dell’incidente sono oggetto di indagine da parte della Polizia Locale di Napoli, reparto Infortunistica Stradale, sotto la guida del Comandante Colonnello Joselito Orlando.

Gli agenti del pronto intervento hanno subito avviato le indagini, giungendo sul luogo dell’incidente. Dopo il soccorso dell’ambulanza, Andrea è stato trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso dell’Ospedale Antonio Cardarelli, ma purtroppo non ce l’ha fatta a causa delle ferite riportate. Gli inquirenti dei caschi bianchi continuano le indagini senza escludere alcuna ipotesi. La comunità esprime profondo cordoglio per questa tragica perdita.