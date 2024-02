Basket. Sfida d’alta classifica a Corato per Angri

Preview

Gara fondamentale, in ottica seconda fase per l’Angri Pallacanestro. I ragazzi di coach Francesco Chiavazzo sono attesi al PalaLosito, con palla a due alle ore 18, per affrontare Corato. Con due punti ci sarebbe l’aritmetica certezza dell’ingresso nel Gruppo “Play-In Gold”, senza dover attendere i risultati dagli altri campi. Di fronte un avversario giovane proprio come i Condor. I ragazzi di coach Juan Manuel Gattone vorranno dimenticare il -48 subito all’andata da capitan Iannicelli e compagni. E così si affideranno al fattore campo per cercare di risollevare la propria classifica. Valuet è il miglio realizzatore della squadra con 23 punti di media per allacciata di scarpa. Ma dietro di lui ci sono i vari Allier, Tomcic e Birra che possono fare la differenza in qualunque momento. Angri dovrà fare come al solito di necessità virtù a causa dei noti problemi di infermeria, che sono stati una costante nel corso della stagione. C’è comunque un secondo posto da confermare e saranno 40’ da vivere con il fiato sospeso.

Dichiarazioni

Queste le dichiarazioni di Marco Caloia. “Una grandissima vittoria contro Salerno che ci infonde un sacco di gioia. Non è stato per niente facile, ma che ci rende consapevoli di poter giocare a grandi livelli con tutti. Ma soprattutto ci ha donato tanto morale dopo la brutta sconfitta contro Avellino. Contribuire alle vittorie di questa squadra è sempre fantastico. Partire dalla panchina mi dona quella carica in più per entrare e scaricare tutte le energie in campo. Domenica non sarà affatto semplice contro Corato, in un campo caldo come il loro, ma arrivati a questo punto dobbiamo solo spingere al massimo e cercare di fare il meglio possibile. Sicuramente sarà una partita ad alta intensità ricca di spettacolo in entrambi le parti”.