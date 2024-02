Pagani. Città cantiere, lavori pubblici. De Prisco: “Pronti 18 milioni”

Città cantiere, i lavori pubblici al centro dell’agenda del sindacato di Lello De Prisco per rilanciare la città dopo anni bui e il dissesto finanziario. Il primo cittadino insieme agli assessori Felice Califano e Augusto Pepe è stato protagonista di una conferenza stampa volta a chiarire tempi e destinazioni di ben 18 milioni di euro di finanziamenti per la rigenerazione urbanistica di Pagani, con un occhio fondamentale rivolto verso le scuole e la sostenibilità ambientale.

Il punto della situazione

Gli amministratori di palazzo San Carlo hanno voluto, a più di tre anni dall’inizio del mandato, fare un punto sulle condizioni dei tanti cantieri avviate e in progettazione fino al 2026. Un resoconto che rappresenta lo sviluppo degli ultimi anni di amministrazione. Un primo dato importante riguarda la manutenzione delle strade del territorio, dissestate ovunque all’inizio del mandato e ora in via di ammodernamento. «Il 90 per cento delle strade erano completamente rovinate» dichiara l’assessore Pepe, che sul tema ha dovuto lavorare in sinergia con l’assessore delegato ai rapporti con le aziende dei sotto servizi Felice Califano. In molti casi infatti, le aziende delegate dopo aver trivellato le strade per la posa di infrastrutture non hanno provveduto al rifacimento del manto stradale. Si contano oltre 300 mila di euro su tante arterie. Cruciale il passaggio sulle scuole, dalla costruzione della scuola di infanzia che sorgerà in traversa Taurano dal valore di oltre due milioni di euro alle ristrutturazioni dei plessi scolastici del territorio, su tutte il recupero del plesso Manzoni.

Alfonso Romano