Scafati. Emergenza territoriale, flop l’adunata di Aliberti. Ieri sera presenti un rappresentante di Angri e due politici del napoletano

Pasquale Aliberti raccoglie l’appoggio di alcune amministrazioni limitrofi per il rafforzamento della rete d’emergenza sul territorio. Assente quasi tutto l’agro nocerino sarnese eccezion fatta per una rappresentanza del Comune di Angri, l’obiettivo insieme ai comuni del vesuviano è costruire una mozione congiunta tra i consigli comunali per continuare l’opera di denuncia delle mancanze sanitarie sul territorio. All’interno della Biblioteca Francesco Morlicchio si è tenuta la riunione con il fine di costruire in maniera condivisa una strategia per costringere l’amministrazione regionale del presidente Vincenzo De Luca a riaprire all’interno del presidio ospedaliero “Mauro Scarlato” e non solo un punto di emergenza/urgenza.

Appello caduto nel vuoto

Un momento di confronto a cui si sono sottratti i sindaci di gran parte del comprensorio dell’agro, mentre importante il contributo del vesuviano attraverso i sindaci dei comuni di Striano e Poggiomarino. La discussione ha ripreso in primo luogo l’ultima sentenza del Tar sulla vicenda dell’ordinanza sindacale impugnata positivamente dall’ASL con la quale veniva costretta l’azienda sanitaria e la Regione Campania a istituire un punto di Primo Intervento nella città scafatese nonostante la crisi strutturale del sistema. Il sindaco, supportato anche dall’avvocatura che ha seguito l’udienza, ha così rilanciato un’azione di stampo amministrativo e poi giudiziario che possa mettere in difficoltà la controparte regionale.

Il dibattito e una mozione comune

Il dibattito, che ha denunciato tanti aspetti critici legati alla sanità e al sistema di urgenza sanitario, è convenuta verso la costituzione di una mozione comune da presentare e far approvare in consiglio comunale. Gli aspetti in definizione nello specifico sono due. In primo luogo la riunione ha sondato la possibilità di un consiglio comunale monotematico congiunto per deliberare il documento, idea che se convince deve ora attraversare le singole maggioranze comunali. Il secondo punto, il contenuto da portare in assise, è quindi fondamentale. La denuncia di una difficoltà strutturale della sanità regionale, soprattutto a vallo di vesuviano e agro, è parte fondante, ma bisogna comprendere nello specifico come diffidare la Regione Campania a potenziare i servizi. Il discorso si conclude quindi sulla possibilità di rilancio, in via anche giudiziaria. Il sindaco Aliberti non esclude un’azione congiunta riprendendo l’ordinanza da lui emanata in autunno per allargare la zona di comuni contro la Regione Campania, ma l’assenza di tante rappresentanze comunali rappresenta sicuramente un ostacolo da valutare.

