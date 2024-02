Angri. Azzeramento di giunta, anzi forse nulla di fatto!

Dopo l’azzeramento dell’esecutivo il sindaco Cosimo Ferraioli sarebbe in attesa della lista dei nomi degli assessori che deve essere “fornita” dai partiti e dalle liste che lo sostengono. Dopo l’annunciato rimpasto e le dimissioni di ben tre assessori si attende una svolta qualunque per ridare credibilità alla coalizione ormai claudicante e sempre più fratturata al suo interno. Al momento pare che le liste a suo sostegno sembrano non avere l’intenzione di sostituire gli assessori dimissionari con altri nominativi, propendendo per un potenziale mantenimento dello “status quo”. Un vero muro contro muro vista la mancanza di dimissioni collettive del resto dell’esecutivo.

Rientro delle dimissioni

La lista “Cosimo Ferraioli Sindaco” protenderebbe per il rientro delle dimissioni di Ciro Calabrese e Giusy D’Antuono. Situazione analoga potrebbe verificarsi anche per la Lega, che potrebbe riabilitare anche la “dimissionaria” Maria Immacolata D’Aniello. Le prossime ore chiariranno se ci sarà un “nulla di fatto” o “nuovi imprevisti sviluppi” che di certo hanno messo in evidenza il fragile “eco sistema” umano e politico messo in piedi e gestito da Cosimo Ferraioli, sindaco che ormai sembra ai minimi storici per popolarità a qualche anno dal voto che lo consegnerebbe all’oblio.

RePol