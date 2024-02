Carnevale di Sant’Antonio Abate: Abagnale presenta i carri allegorici

“Il nostro Carnevale sono questi ragazzi qui, che vedete in foto, intenti nella realizzazione dei carri allegorici. Sono i corpi di ballo che ne accompagneranno la sfilata nelle serate di domenica 11 e martedì 13 febbraio, e che vi presenteremo” così la sindaca di Sant’Antonio Abate, Ilaria Abagnale, dopo aver visitato le “officine” che stanno costruendo le macchine carnevalesche, i carri della sfilata.

La presenza della prima cittadina

“Siamo stati qui, fra loro, per riconoscere come la tradizione del Carnevale Abatese viva attraverso le mani e l’impegno dei maestri carristi, che con tutta la loro esperienza non perdono occasione per insegnare ai più giovani abatesi l’arte della cartapesta. La passione e l’entusiasmo di questi ragazzi messi in quello che stanno creando è qualcosa che va oltre il semplice costruire. È come se questa celebrazione fosse un ponte tra passato e futuro, e i nostri ragazzi la congiunzione che lo tiene in piedi. Mi fa sperare per il futuro di questa tradizione” continua Abagnale.

Carnevale antico da cuore giovane

“Il nostro Carnevale sono proprio i ragazzi. E non potrei essere più fiera di loro e di tutte le energie che notte e giorno stanno impiegando per regalare molto più di un momento di festa e tradizione alla nostra comunità” conclude la prima cittadina.

Natalia Pepe