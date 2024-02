Agli arresti domiciliari, la ragazza evade e si presenta ai carabinieri, chiedendo di essere trasferita in cella, non sopporta la madre

Meglio il carcere che la vita con mamma, succede a Pozzuoli

Una giovane di Pozzuoli, arrestata a Casamicciola con un chilo di hashish, preferisce la detenzione in carcere rispetto agli arresti domiciliari con la madre, con cui afferma di non andare d’accordo. Dopo essere stata collocata agli arresti domiciliari in attesa del processo, la ragazza evade e si presenta ai carabinieri, chiedendo di essere trasferita in cella.

Meglio la galera

I militari, informata l’autorità giudiziaria, la mantengono nelle proprie camere di sicurezza fino all’udienza davanti al giudice. L’arresto iniziale avviene quando i carabinieri notano la giovane con 10 panetti di hashish. Successivamente, durante la perquisizione della sua abitazione, trovano una pistola semiautomatica. Il fratello, già agli arresti domiciliari, viene portato in carcere. Nonostante la vicenda sembri conclusa, la ragazza ritorna dai carabinieri chiedendo di essere tenuta in carcere a causa delle incompatibilità con la madre:”Io con mamma non ci posso proprio stare, non andiamo d’accordo. Portatemi in carcere”.

Presa d’atto

I carabinieri, questo punto informata l’autorità giudiziaria delle incompatibilità caratteriali tra madre e figlia, manterranno la donna nelle camere di sicurezza fino al giorno del processo.

Natalia Pepe