Sarno, persi i fondi per il recupero del bene confiscato Masseria Galasso, tramonta l’Ecomuseo. D’Angelo: “Non era più l’intervento giusto”

Masseria confiscata al clan Galasso in via Ingegno a Sarno: sfuma definitivamente l’intervento di riqualificazione del valore di 1 milione e mezzo di euro. Il bene di proprietà di Pasquale Galasso non diventerà dunque un Ecomuseo. E non manca la polemica dell’opposizione, che denuncia come in questi sei anni non si sia fatto nulla per riutilizzare e valorizzare un bene sottratto alla criminalità organizzata.

Il casolare confiscato

Il casolare confiscato era entrato a far parte del patrimonio del Comune di Sarno nel 2018. Ebbene, scaduto il termine imposto dalla Regione Campania per l’utilizzo dei fondi fissato alla fine dello scorso anno, quei soldi sono andati irrimediabilmente persi. Tanto che l’Amministrazione comunale si è vista costretta ad eliminare l’opera dal Documento unico di programmazione recentemente approvato in Consiglio comunale.

La denuncia di Montoro

Una vicenda denunciata dal consigliere di minoranza Giovanni Montoro, che nelle scorse ore ha pubblicato una nota di forte critica rispetto alla vicenda dell’Ecomuseo: «A distanza di quasi 6 anni dal decreto di finanziamento – sottolinea – l’area è soltanto un bosco abbandonato a se stesso. I lavori di costruzione dell’opera non sono stati neanche mai appaltati e la Regione Campania prende atto dell’incapacità del comune di Sarno e revoca il finanziamento per la costruzione dell’Ecomuseo».

La rinuncia

«Abbiamo pensato semplicemente che non fosse più l’intervento adatto quella struttura – ha spiegato dal canto suo l’assessore delegato ai Lavori pubblici Antonio D’Angelo – Nella fase di studio per la progettazione gli uffici e i tecnici si sono trovati di fronte a delle difficoltà che avrebbero imposto un ripensamento dell’opera con anche un aumento di costi importante. Non potevamo eseguire lavori che avrebbero creato poi solo problemi».

Mancata riqualificazione

L’impossibilità di ristrutturare la masseria con la riqualificazione dell’area attraverso il fondo Fsc apre così il capitolo della ricerca di nuove somme da poter investire per la realizzazione dell’opera, come sottolinea D’Angelo: «Abbiamo un ufficio delegato che lavora in attesa di nuovi bandi e opportunità da reperire e sappiamo che l’attenzione è alta».

Area di interesse culturale

L’area dell’ex masseria Galasso è oggetto di interesse anche da parte di entità del mondo sociale oltre che istituzionale, come confermato anche dalla stessa sindaca facente funzioni Eutilia Viscardi, in confronto costante sul bene confiscato e tutti i progetti simili con l’associazione Libera Contro Le Mafie: «Per noi è fondamentale mantenere alta l’attenzione nonostante le difficoltà, rimane l’intenzione di rendere quell’area una bandiera della vittoria dello Stato ».

