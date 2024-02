Scafati. Contenziosi sull’area Pip. Annullata la nomina del legale esterno

Scafati, l’Amministrazione comunale annulla l’affidamento all’avvocato esterno. Farmacie in vendita per ripianare i debiti

L’affidamento a un legale esterno per occuparsi delle udienze legate alla vicenda dell’area Pip ritirato in autotutela dal Comune di Scafati. Palazzo Mayer, nelle settimane scorse, aveva ratificato una convenzione per un costo totale di circa 15mila euro per far seguire a un importante avvocato una serie di contenziosi riguardanti la zona destinata ai Piani di insediamenti produttivi.

La segnalazione di Grimaldi

Il consigliere Michele Grimaldi aveva segnalato la vicenda ad Anac e Corte dei Conti perché l’Ente in questa occasione non aveva affidato l’incarico a un avvocato convenzionato. E così, con una delibera ad hoc la giunta del sindaco Pasquale Aliberti ha ritirato nelle ultime ore la nomina, per una difformità formale. A occuparsi della pratica Pip doveva essere infatti il legale già convenzionato, che poteva essere sostituito nei casi specifici con una deroga. Inoltre nella delibera di incarico infatti veniva indicato erroneamente l’avvocato esterno come difensore dell’ente nel primo grado di giudizio della vicenda Pip, una dichiarazione errata visto che a seguire i casi fu il legale convenzionato. La mancanza della deroga ha così reso ingiustificabile l’atto.

L’incarico

La giunta, nel contempo, ha demandato agli uffici la valutazione di un eventuale incarico di difesa sui circa 14 casi pendenti sulla questione Pip all’avvocato convenzionato a un altro professionista attraverso una deroga alla convenzione contestuale. Notizia che ha provocato la reazione di Grimaldi: «Quindicimila euro dei cittadini scafatesi spesi in presenza di una convenzione già attiva con un altro avvocato, spesi senza giustificazione, senza procedure comparative, senza aver ottemperato nessuno degli obblighi previsti», è l’attacco del consigliere di minoranza, che sul tema della salvaguardia finanziaria ha denunciato nelle scorse ore ha sollevato dubbi sul futuro piano di riequilibrio pluriennale.

Le farmacie

L’ente scafatese nelle parole dei suoi rappresentanti politici ha escluso nei primi mesi di mandato la vendita della Farmacie Comunali e la riscossione relativa di circa 9 milioni cruciali per il ripianamento del debito, ma da un’ultima interrogazione del gruppo Dem la realtà sembra affermare ancora l’esatto contrario.

«Il Comune venderà le cinque farmacie comunali. E sarà costretto a farlo proprio sulla base di quel piano di rientro concordato con la Corte dei Conti, e causato proprio dai 33 milioni di euro di debiti con i quali Aliberti lasciò il Comune nel 2016 – afferma Grimaldi – Il Comune ancora non sa quali saranno gli effetti sul bilancio della mancata alienazione delle cinque strutture, con somme da destinare alla copertura che chissà dove si troveranno ».

