Basket. Corato indigesta per l’Angri Pallacanestro

Sconfitta pugliese

Un terzo quarto da dimenticare condanna al ko l’Angri Pallacanestro in quel di Corato (88-81). Gli uomini di coach Francesco Chiavazzo non demeritano al PalaLosito, ma pagano un rientro soft dall’intervallo lungo. Vanificato il piccolo vantaggio creato dopo un inizio difficile. Poi nel finale, stavolta, l’impresa non riesce. Però si può ripartire dalla solita voglia di non mollare mai e da un gruppo capace di rialzarsi malgrado tutte le avversità riscontrate. Non sono bastati i 20 punti di Izzo, seguiti dai 16 di capitan Iannicelli e i 15 di un buon Granata. Doppia cifra anche per Jelic (13), importante nel corso della prima frazione.

Cronaca del match

Partenza shock per Angri, che subisce il 10-0 di break da parte dei padroni di casa, sospinti dai canestri di Tomcic, Aullier e Valuet. I padroni di casa continuano a segnare e si portano fino al +13 (19-6) con Vaulet. Sul finire, per gli ospiti, sale in cattedra un caldissimo Jelic (11 punti su 15 totali realizzati) che brucia più volte la retina avversaria. Poi è Bonanni a segnare il 21-15 con cui si va al secondo periodo. I Condor cominciano a carburare e accorciano sul -4 (25-21) con le bombe di Izzo e Iannicelli. Taddeo serve Ruggiero e avvicina sempre di più i viaggianti (27-25). La ciliegina sulla torta la mette Izzo con il siluro del sorpasso (27-28). Così Corato è costretta al time out. Al rientro Iannicelli replica subito al tiro da tre di Allier (30-31). Angri prende in mano l’inerzia e allunga con Taddeo e Jelic (30-35). Ma Birra accorcia per il (33-35). Taddeo disegna basket e viene accompagnato da un preciso Iannicelli che buca la retina per il +6 (38-44) con cui si va al riposo.

Al rientro i padroni di casa premono il piede sull’acceleratore e acciuffano i viaggianti sul 47 pari con Allier e Tomcic. Proprio lui sigla il contro sorpasso (47-49). Corato prende il proscenio e sigla il canestro del 54-48 con Bellato, che costringe coach Chiavazzo a fermare l’emorragia. Ma la musica non cambia, con i locali che vanno ancora a bersaglio con Tomcic per il +10 (58-48). Il canestro si fa davvero molto piccolo per i Condor, che non si sbloccano. E’ un 2/2 di Granata a smuovere lo score angrese (60-50). Sgarlato si iscrive al festival della tripla, segnando il +15 (66-51). Bellato è ancora una sentenza dai 6,75 e porta i suoi sul 69-53 all’ultimo mini intervallo. Nel quarto periodo è Vaulet a trovare il fondo della retina per il 72-56. Izzo e Iannicelli tentano di ridare ritmo a Angri per il -10 (72-62). Granata si fa trovare pronto nel pitturato, però Birra cancella tutto (83-71). La schiacciata di Tomcic per l’88-76 chiuderebbe i conti. Ma una tripla di Izzo e un antisportivo guadagnato da Granata riportano i Condor sul -7 (88-81) con 49’’ da giocare. Angri, stavolta, si inceppa sul più bello e la gara di fatto finisce qui.

Ko amaro, ma che non fa male, ai fini della classifica, per l’Angri Pallacanestro che mantiene la differenza canestri (all’andata fu +48) ai danni di Corato.

Tabellini

Fas Basket Corato: Perez, Lomello, Tomcic 37, Birra 11, Vaulet 9, Sgarlato 3, Allier 12, Del Tedesco, Barbakadze n.e., Bruni, Petrovic 2, Bellato 14. All. Gattone

Angri Pallacanestro: Izzo 20, Granata 15, Ruggiero 2, Falcone n.e., Caloia, Carone n.e., Iannicelli 16, De Pasquale n.e., Taddeo 7, Jelic 13. All. Chiavazzo; Ass. Russo e Pisapia