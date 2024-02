Carnevale a Nocera Superiore, il 10 febbraio sfilata dei carri allegorici

In linea con l'impegno sociale, l'Amministrazione comunale promuove il "Carnevale Solidale", incoraggiando la donazione o il prestito di abiti usati per bambini.

La vivace parata del Carnevale prende il via alle 17:30 da via della Libertà, biforcandosi in due percorsi distinti. Il primo percorrerà via Pecorari in direzione di via Russo, mentre il secondo attraverserà via della Libertà, via Spagnuolo, via Monte del Vesuvio, via Kennedy e via Napoli.

Dopo la riunificazione dei due cortei, la sfilata continuerà su via Russo per concludersi in via Matteotti.

In linea con l’impegno sociale, l’Amministrazione comunale promuove il “Carnevale Solidale“, incoraggiando la donazione o il prestito di abiti usati per bambini. Quest’iniziativa offre supporto alle famiglie con difficoltà economiche, riducendo l’onere delle spese legate al Carnevale. Gli abiti, anche se leggermente difettosi, verranno restaurati dalle abili mani di volontarie del Centro Sociale di via Russo, conferendo nuova vita alle maschere.

Per partecipare all’iniziativa, è possibile consegnare gli abiti al Centro Sociale di Via Russo, aperto tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì, dalle 16:30 alle 18:30.