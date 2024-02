Scafati. I Consiglieri più presenzialisti e attivi: eccoli (video)

Sono state pubblicate le prime graduatorie dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali di Scafati, Gennaro Avagnano e Raffaele Ciliberto sono in vetta alla classifica. I presidenti della commissione Urbanistica e Ambiente e Sport sono, per quanto dichiarato dal documento approvato a palazzo Mayer, i grandi stacanovisti di palazzo Mayer tra sedute di assise e un lavoro certosino all’interno dei singoli mandati conferiti in maggioranza.

L’impegno del gruppo

Somme in danaro non elevatissime per questi primi mesi di amministrazione che palesano però un impegno forte del gruppo “Scafati Rinasce” che vede al suo interno anche Maria Berritto, Susy Barone e Paolo Attianese.

Il messaggio

L’impegno dei consiglieri diventa quindi un messaggio di sprono a tutti i colleghi di maggioranza e non solo, nell’ottica di una costruzione dell’iniziativa amministrativa che passa anche e soprattutto sulla giunta, ripresa per un impegno non sempre in linea con gli obiettivi di mandato.

Il servizio è di Alfonso Romano