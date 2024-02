Ultim’ora: Furto in una tabaccheria, rubati oltre 8mila euro

Il furto è avvenuto tra sabato e domenica notte, quando almeno tre individui hanno perpetrato un audace colpo, portando via un bottino stimato in oltre 8mila euro

Salerno è in allarme dopo l’ultimo attacco ai danni di un’esercizio commerciale, una tabaccheria situata in via Irno. Il furto è avvenuto tra sabato e domenica notte, quando almeno tre individui hanno perpetrato un audace colpo, portando via un bottino stimato in oltre 8mila euro, comprendente contanti, sigarette e Gratta e Vinci. Utilizzando un flex, gli aggressori danneggiarono la saracinesca, permettendo l’accesso all’attività.

La pronta risposta della Squadra Mobile della Questura e del reparto Scientifica includeva rilievi e l’acquisizione di filmati da telecamere di sicurezza, nell’auspicio di identificare i responsabili. L’ipotesi investigativa suggerisce una banda specializzata che agisce in modo mirato in città. La Squadra Mobile analizza i dati raccolti per individuare eventuali connessioni con precedenti furti. Il modus operandi, con l’uso di attrezzi specifici, indica un’organizzazione specializzata. La collaborazione della comunità è cruciale per catturare i responsabili e le autorità sono sollecitate a rafforzare le misure di sicurezza. La popolazione è chiamata a segnalare informazioni utili, contribuendo a ripristinare la tranquillità a Salerno.