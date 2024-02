Angri. Il fenomeno: asportati i divieti di sosta della segnaletica

Diventa un caso la segnaletica stradale ripetutamente danneggiata. In alcune strade cittadine si registra un fenomeno alquanto anomalo: vengono asportati i segnali stradali in particolare i dischi dei divieti di sosta. I responsabili dell’insana azione per il momento restano ignoti anche se gli agenti della Polizia Locale guidati dalla la Comandante Anna Galasso starebbero conducendo un’approfondita indagine anche attraverso l’ausilio delle telecamere di video sorveglianza dislocate lungo il percorso per tentare di risalire agli autori del fatto.

Via Ponte Aiello

Una delle strade particolarmente prese di mira, dicono dal comando dei caschi bianchi, risulta essere Via Ponte Aiello dove in diverse occasioni il segnale è stato asportato e successivamente ripristinato più volte. Un gesto che potrebbe mettere anche a repentaglio la sicurezza dei pedoni e di persone diversamente abili ma anche degli stessi automobilisti costretti a prendere millimetricamente le misure di passaggio nella strada che diventa molto ristretta perché occupata costantemente dai veicoli in divieto di sosta.

Natalia Pepe