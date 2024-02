Escalation dei furti nell’agro, chiesta più mobilitazione (video)

L’agro nocerino sarnese è alle prese con un’escalation di furti, con ladri che colpiscono in ogni ora del giorno, anche durante il chiaro. Appartamenti e case sono bersaglio di raid frequenti, mettendo in allerta la comunità locale. La preoccupazione cresce ulteriormente a causa dell’aumento dei furti di autoveicoli, un fenomeno in costante crescita che non conosce freni. I residenti sono sempre più allarmati e impotenti, con una sensazione di insicurezza diffusa. Le forze dell’ordine stanno intensificando i controlli e adottando misure preventive per questi fenomeni criminali.

Mobilitazione collettiva

La comunità si mobilita per proteggere i propri beni, ma l’aumento della criminalità sta mettendo alla prova la fragile sicurezza del territorio. È necessario un impegno congiunto delle autorità e della comunità per affrontare efficacemente l’emergenza dei furti in genere.

Il servizio è di Gianmarco Amato