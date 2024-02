Pagani. Il distretto sanitario 62 riapre in Via Olivella

Dopo oltre dieci anni di chiusura per inagibilità, il Distretto Sanitario 62 torna attivo in Via Olivella a Pagani. I locali, completamente ristrutturati, accoglieranno gli ambulatori materno infantili e specialistici di Fisiatria, Ortopedia, Neurologia, Geriatria e Cardiologia. Inoltre, il Punto Vaccinale per bambini e ragazzi fino ai 18 anni avrà nuovamente sede in città.

L’annuncio è stato dato dal sindaco di Pagani, Raffaele Maria de Prisco, che ha accolto la notizia con entusiasmo, sottolineando il beneficio per tutti i cittadini e il rafforzamento del presidio sanitario locale. Il sindaco ha ringraziato il Direttore Generale dell’ASL Salerno, Gennaro Sosto, e il Direttore Sanitario del Distretto Sanitario 62, Luigi Lupo, per il loro impegno, insieme alla consigliera delegata Rita Greco per aver sempre mantenuto alta l’attenzione su questa problematica.