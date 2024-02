Pagani. L’ex Refettorio sede per la biblioteca comunale

Pagani avrà la sua biblioteca comunale all’interno dell’ex Refettorio, in Corso Ettore Padovano. Sono in itinere le procedure per rendere parte del complesso un luogo di cultura e memoria legata alla tradizione paganese, che avrà finalmente una biblioteca pubblica per appassionati e studenti.

All’interno del piano di rigenerazione urbana dell’amministrazione guidata dal sindaco Lello De Prisco uno capitolo è stato dedicato anche al rilancio degli spazi culturali in città. Mentre l’auditorium Sant’Alfonso rimane al centro di una serie di interventi di riqualificazione, l’ex Refettorio del centro storico è destinato a una nuova vita. Attraverso un progetto di circa 200mila euro, l’ente di palazzo San Carlo è determinata a rendere lo spazio abbandonato un archivio storico delle memorie civili paganesi garantendo la nascita di una biblioteca, fondamentale in città.

Senza uno spazio pubblico

Nonostante la presenza di tantissimi studenti, dalle primarie fino ali universitari, infatti, Pagani è priva di uno spazio pubblico e comunale dedicato alla riflessione e allo studio, soprattutto per la consulta gratuita di libri di narrazione e non solo. Un aspetto che il sindaco Lello De Prisco ha sempre sottolineato, facendo così lavorare la propria squadra di governo verso il reperimento di finanziamenti atti a intervenire per colmare questa grave lacuna.

Spazio necessario

«I locali dell’ex Refettorio meritano un importante intervento di riqualificazione che permetterà l’insediamento di un archivio storico e di una biblioteca, salvaguardando così le tante risorse culturali comunali che rappresentano la memoria di una città storica», ha spiegato l’assessore delegato ai Lavori Pubblici Augusto Pepe, che spera di vedere già per la fine dell’anno la conclusione del cantiere.

Alfonso Romano