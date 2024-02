Scafati. Incontro pubblico sulla sanità, Aliberti non molla. Il sindaco di Scafati ha incontrato un centinaio di cittadini nell’aula consiliare

Dopo il flop della riunione tra i sindaci dell’Agro sul tema della sanità, Pasquale Aliberti chiama a raccolta i cittadini di Scafati per la riapertura del Pronto Soccorso dello “Scarlato”. Poco più di un centinaio di persone sono giunte ieri sera nell’aula consiliare per ascoltare l’appello del sindaco per rilanciare la battaglia a difesa della rete sanitaria emergenziale. L’idea di una manifestazione a Napoli sotto palazzo Santa Lucia rimane in campo ma si dovrebbe partire da una mobilitazione locale.

Tiepida adesione

A presenziare all’incontro, oltre ad Aliberti, anche alcuni esponenti di maggioranza e di giunta, mentre flebile la partecipazioni delle minoranze. L’esponente di Forza Italia ha provato a fare un resoconto degli atti messi in campo dall’ASL verso la riapertura di un centro di emergenza/urgenza all’interno dello “Scarlato”, parlando di «promesse mancate». «È stato indetto un concorso per sei medici per riaprire il Pronto Soccorso di base. Hanno aderito in quattro, ma il concorso non è continuato e del Pronto soccorso nessuna traccia» ha spiegato Aliberti.

L’intervento

Nel suo intervento ha toccato anche altri aspetti della vicenda, a partire dalla presunta aggressione a un’operatrice del 118 nelle ultime settimane: «Sono stato denunciato dalla Procura dai sindacati, ma io mi ero arrabbiato con un sistema»; fino alla questione dell’ordinanza sindacale impugnata dall’ASL Salerno con la quale si ordinava all’Azienda sanitaria e alla Regione Campania l’istituzione di un Pronto di Primo Intervento.

Il dibattito

Quindi il dibattito dei cittadini. A intervenire per primo è stato Ciro D’Alessio, esponente del movimento “C’avite accis a Salute” che nel vesuviano ha creato iniziative partecipate anche da 10 mila persone a difesa dei servizi sanitari sul territorio: «Abbiamo avuto un tavolo di contrattazione alla Prefettura di Napoli con la Regione Campania facendo assemblee e iniziative nel nostro territorio, mettendo la politica a nostra disposizione, non il contrario. Per questo andare a Napoli è poco utile se non riusciamo a creare una mobilitazione qui, sensibilizzando tanti altri cittadini oltre quelli presenti in questa stanza». Parole che sono però state prontamente criticate da Aliberti, che ha considerato l’intervento «condizionato e strumentalizzato da correnti politiche di sinistra», creando quindi momenti di confusione che hanno reso il possibile dibattito una semplice dichiarazione di intenti.

Alfonso Romano