Giovanni Allevi a Sanremo dopo la malattia, applausi e standing ovation

Giovanni Allevi ha commosso il pubblico di Sanremo con la sua esibizione intensa e carica di emozione. Il rinomato pianista e compositore, affetto da mieloma multiplo dal giugno 2022, ha affrontato la malattia con coraggio e speranza, condividendo la sua esperienza sul palco dell’Ariston.

Accanto a lui, il sostegno della sua famiglia, composta dalla moglie e manager Nada Bernardo, i figli, la madre Fiorella, il padre Nazzareno e il fratello Bruno. Dopo due anni di pausa dovuti alla salute, Allevi è tornato a Sanremo, annunciando anche un prossimo tour con 13 concerti in programma. Il presentatore Amadeus ha sottolineato l’importanza di questa performance come un momento di ripartenza per l’artista, lodando la sua capacità di meravigliare il pubblico nonostante le sfide incontrate.

Il discorso dell’artista

All’improvviso mi è crollato tutto, non suono più il pianoforte davanti a un pubblico da quasi due anni. Nel mio ultimo concerto il dolore alla schiena era così forte che sull’applauso finale non riuscivo ad alzarmi dallo sgabello e non sapevo ancora di essere malato. Poi è arrivata la diagnosi, pesantissima. Ho guardato il soffitto con la sensazione di avere la febbre a 39 per un anno consecutivo. Ho perso molto: lavoro, capelli, certezze. Ma non speranza e la voglia di immaginare, era come se il dolore mi porgesse anche degli inaspettati doni”.