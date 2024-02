Nocera Inferiore. Apertura manifestazioni d’interesse per la Villa Comunale

L’Amministrazione del sindaco Paolo De Maio di Nocera Inferiore ha dato il via a un’iniziativa volta a trasformare la Villa Comunale in un vivace centro socio – culturale. È stato pubblicato l’avviso per acquisire manifestazioni d’interesse al fine di individuare associazioni senza scopo di lucro per la concessione in comodato d’uso dell’ex casa del custode della Villa di via Solimena.

Gli spazi in concessione

Gli spazi, soggetti a una concessione triennale, saranno assegnati ad associazioni che promuovano iniziative e progetti a finalità socio – culturale, aperte a tutti i cittadini. L’obiettivo è far rivivere la Villa Comunale come un punto di aggregazione centrale per la comunità locale.

Fortino: la Villa Comunale come centro nevralgico

L’assessore alla cultura, Federica Fortino, spiega che la gestione prevede sia la custodia che lo svolgimento di attività socio – culturali e di animazione sociale, contribuendo a qualificare la Villa Comunale come centro nevralgico per la cittadinanza.

La partecipazione

Possono partecipare al processo di assegnazione enti del Terzo Settore, cooperative sociali, associazioni culturali e altri organismi no – profit con almeno sei mesi di iscrizione ai rispettivi albi. Gli interessati possono partecipare individualmente o in forma associata, identificando un ente “capogruppo”.

Linee di indirizzo per la concessione

Il Sindaco Paolo De Maio evidenzia che, oltre agli impegni per completare i lavori, i criteri preferenziali per la concessione includono l’originalità del progetto, le modalità di utilizzo della struttura e della comunicazione delle attività, nonché la capacità di creare reti con altre realtà. L’obiettivo è creare una cittadella dinamica e animata, con il supporto del Terzo Settore, per promuovere attivamente il territorio. I documenti per la partecipazione devono essere inviati entro il 1 marzo 2024, tramite PEC, come indicato nella modulistica disponibile online.

