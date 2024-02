Rilasciavano certificati in cambio di denaro: 9 arresti

Dipendenti dell’Ufficio della Sanità Marittima, del Ministero delle Infrastrutture presso la Capitaneria di Porto di Napoli e personale medico dell’Inail e dell’Asl di Napoli sono tra i destinatari di 29 misure cautelari emesse nell’ambito di un’indagine della Guardia Costiera su un presunto giro di mazzette per il rilascio di certificati medici e di idoneità professionale a marittimi.

Le indagini, condotte dalla sezione “Reati contro la Pubblica Amministrazione” della Procura di Napoli, hanno portato a due provvedimenti di custodia in carcere, sette ai domiciliari e venti obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria per reati ipotizzati di corruzione e falso in atti pubblici.

Gli arrestati, civili e non militari, includono un impiegato civile del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti assegnato alla Capitaneria di Porto di Napoli. Gli indagati avrebbero garantito certificati di idoneità o medici ai marittimi, in alcuni casi senza rispettare i requisiti di legge, in cambio di denaro o altre utilità.