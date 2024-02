Sant’Egidio. Marrazzo: “uno slancio alla viabilità cittadina” (video)

La mobilità nell’agro riveste un ruolo cruciale, con uno snodo significativo a Sant’Egidio del Monte Albino, dove sono in corso i lavori di ultimazione per la rampa autostradale in uscita da Salerno in località Pagliarone. Altrettanto rilevante è la realizzanda strada di collegamento tra Via Dante Alighieri e Via Coscioni in Frazione San Lorenzo, progettata come valida alternativa alla trafficata Strada Provinciale e all’ex Strada Statale 18.

Opere fondamentali per la rete stradale locale

Entrambe le opere dovrebbero in qualche modo contribuire al miglioramento della circolazione, integrandosi nel sistema complessivo della rete stradale comprensoriale per alleviare il grande flusso di traffico e potenziare la viabilità nell’area dell’agro noverino sarnese.

Il servizio è di Alfonso Romano