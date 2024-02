Sarno. La zona industriale di Ingegno presto sarà illuminata

L’area industriale di Sarno sta attraversando un periodo di grande rinnovamento grazie ai lavori di rigenerazione urbana promossi dall’amministrazione. L’ultima idea riguarda un potenziamento della pubblica illuminazione per garantire maggior sicurezza. Negli ultimi giorni si sono registrati significativi progressi nei lavori di rifacimento del manto stradale.

Gli interventi

Interventi promossi dall’assessore alle attività produttive Francesco Squillante come parte integrante di un ambizioso progetto di riqualificazione da sette milioni di euro. Tra le prossime azioni in programma vi è la sistemazione delle aree verdi e poi le misure per contrastare gli sversamenti. L’ultimo impegno riguarda il potenziamento della pubblica illuminazione dell’area. A parlarne negli ultimi giorni è stato l’assessore ai Lavori Pubblici Antonio D’Angelo, che ha spiegato come «c’è un’intesa da definire con la società che gestisce per il Comune il servizio di pubblica illuminazione per estenderla all’area industriale. A breve ci sarà un collaudo e puntiamo nel giro di qualche settimana all’attivazione per aumentare la sicurezza con la videosorveglianza».

Alfonso Romano