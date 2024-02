Scafati. Strade gruviera, i cittadini le riparano con il “fai da te”. Il sindaco li convoca in Comune

Via Cappelle è un cratere, i cittadini del posto riempiono le buche autonomamente. La storia arriva dalla periferia scafatese ai confini con il comune di Sant’Antonio Abate, dopo diverse segnalazioni i residenti si sono messi a lavoro con pala e cemento. L’amministrazione comunale nella giornata di ieri ha convocato una delegazione a palazzo Mayer per raccogliere tutte le segnalazioni dei cittadini. C’è chi lamenta ancora gravi problematiche dovendo trovare soluzioni autonome, nonostante gli interventi di riqualificazione stradale promossi dal sindaco Pasquale Aliberti. Il caso è capitato in via Cappelle negli scorsi giorni quando dei cittadini, dopo aver mandato diverse segnalazioni agli uffici comunali, hanno deciso di rimboccarsi le maniche per appianare alcune buche presenti nella strada che ospita quasi un centinaio di famiglie. Con strumenti e cemento acquistati individualmente, i cittadini hanno così passato una mattinata alternativa per evitare che i crateri potessero rappresentare ancora un problema al transito di automobili e pedoni.

Una sollecitazione

«Da premettere che la nostra vuole essere una sollecitazione verso l’amministrazione, ma siamo sinceramente delusi, non è possibile che dopo molte richieste l’ente non sia intervenuto a riparare le buche stradali» hanno spiegato in un comunicato i “Cittadini Attivi” di Contrada Cappelle «Oggi siamo intervenuti noi per evitare altri danni alle automobili. Speriamo che in futuro ci sia più attenzione per Cappelle, per altre problematiche che ci sono».

Barone: «Chiariremo tutto»

Sulla questione è voluta intervenire la consigliere di maggioranza Susy Barone, legata alla zona di periferia e sorpresa dall’iniziativa: «Alla sottoscritta non è pervenuta alcuna segnalazione altrimenti avrei provveduto subito ad avvisare gli uffici e l’assessore di riferimento. Se invece c’è stata una segnalazione e non è stata presa in carica sicuramente ne chiederò spiegazioni. Non vorrei che il tratto in questione poi fosse privato, comunque mi accerterò. Sono sempre a disposizione per la mia contrada». L’attenzione dell’esponente consiliare ha così prodotto un incontro tra alcuni rappresentanti di Contrada Cappelle e il primo cittadino Pasquale Aliberti nel pomeriggio di ieri, volto a confrontarsi su una serie di problematiche accusate dai residenti.

Le criticità

Dalla gestione e riqualificazione del parco giochi di via Sant’Antonio Abate al pericolo viabilità verso l’entrata della bretella M3 direzione autostrada Napoli Salerno, le parti hanno costituito una lista di priorità sulle quali intervenire nelle prossime settimane per aumentare il senso di vivibilità della periferia.

Alfonso Romano