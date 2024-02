Non si registra ancora un nome forte pronto a catalizzare le forze in campo e se pure ci fosse sarebbe tenuto rigorosamente riservato

Angri. Inizia il dopo Ferraioli. Un sindacato da archiviare

Con le prime crisi politiche inizia la transazione del sindaco Cosimo Ferraioli, al timone della cittadina angrese per quasi un decennio. Mentre l’opinione pubblica inizia a trarre le somme del suo sindacato, la sua maggioranza sarebbe già intenta a ricollocarsi e a mantenere, se possibile, alleanze. In questa fase di incertezza anche i potenziali aspiranti sindaco giocano a carte coperte.

Le trattative

Incontri tra gruppi e cene sempre più frequenti sono la prova generale ed evidente di quello che da qui qualche mese poterebbe essere una “condizione di ordinarietà”, di trattativa, per cercare di ridare alla città la migliore amministrazione possibile. Non si registra ancora un nome forte pronto a catalizzare le forze in campo e se pure ci fosse per il momento è tenuto rigorosamente riservato.

Gruppi e alleanze

Potrebbero esserci anche più gruppi pronti a incontrarsi e convergere o magari, consequenzialmente, ad allontanarsi dalle trattative per le idee divergenti. Tutto per il momento resta nebuloso, avvolto nel più assoluto riserbo. E Ferraioli per ora vivacchia, garantito, nella sua precostituita “impopolarità”.

RePol