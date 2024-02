Dolci di Carnevale, tutte le specialità tipiche da preparare

Si avvicina il Carnevale, festa colorata e gioiosa, celebre in tutta Italia, compresa la Campania. Questa festività porta con sé una ricca tradizione culinaria, soprattutto a Napoli, patria della pizza e della sfogliatella. Tra le specialità dolciarie, spiccano le graffe, le castagnole, le chiacchiere e altre prelibatezze fritte, insieme a creme deliziose e torte sorprendenti. Da Nord a Sud, il Carnevale incarna la gioia del dolce fritto, con la tradizione napoletana che offre una vasta gamma di tentazioni gastronomiche.

Migliaccio

Il migliaccio, dolce tradizionale della Campania, è un piatto caratteristico del pranzo del martedì grasso. Si tratta di una torta di semolino morbida e aromaticamente profumata, risalente a tempi antichi e preparata con ingredienti semplici quali ricotta, uova, burro e zucchero. Originariamente realizzato con miglio durante il Medioevo, il dolce ha successivamente adottato il semolino, ottenuto dalla macinazione della semola di grano duro. La sua duratura popolarità deriva dalla sua morbidezza e fragranza, rendendolo una preparazione culinaria intramontabile e facilmente realizzabile.

Graffe

Le graffe, deliziosi dolci che possono essere apprezzati tutto l’anno, raggiungono il loro apice durante la settimana di Carnevale, affermandosi come regine della pasticceria napoletana. Queste soffici e sontuose frittelle ricoperte di zucchero sono preparate con un impasto composto da patate, farina, lievito e burro, che attraverso una doppia lievitazione risultano estremamente morbide. La ricetta delle graffe sembra essere una rielaborazione dei krapfen tedeschi, giunti a Napoli nel 1700. Nella città partenopea, le graffe sono una vera istituzione, servite in numerose varianti, anche ripiene con crema e amarena, e addirittura in versione salata.

Sanguinaccio

Il sanguinaccio è una deliziosa crema al cioccolato e cannella, caratterizzata da un profumo avvolgente e un leggero sentore speziato, tipico del Carnevale napoletano. Spesso accompagnato dalle celebri chiacchiere, questo dolce è riconosciuto come prodotto agroalimentare tradizionale diffuso nelle regioni centro-meridionali d’Italia. Originariamente, il suo nome derivava dall’uso del sangue di maiale nella ricetta, un ingrediente utilizzato nella pasticceria contadina campana per evitare sprechi. Tuttavia, dal 1992 la vendita del sangue è vietata in Italia, e l’attuale versione del sanguinaccio non ne contiene traccia

Castagnole

Le castagnole, con la loro forma simile a piccole castagne e il loro delizioso sapore di frittelle, evocano il profumo caratteristico della settimana più golosa dell’anno. Questi dolci, amati da molti, probabilmente hanno origini nelle regioni centrali d’Italia ma si sono diffusi rapidamente anche nella tradizione culinaria campana e partenopea. Preparati con un impasto semplice, le castagnole possono essere gustate come soffici frittelle, passate nello zucchero o farcite con creme golose.

Chiacchiere

Concludiamo la nostra panoramica con un grande classico presente sulle tavole carnevalesche di tutte le regioni italiane, e non può mancare anche in quelle napoletane: le chiacchiere, delizia della settimana più gioiosa e scherzosa. Conosciute anche come frappe, lattughe, sfrappole, gnocculi o cenci, le chiacchiere rappresentano un simbolo del Carnevale italiano. Questo dolce, sia fritto che al forno, è preparato con ingredienti semplici come farina, uova, zucchero e burro. La loro caratteristica principale risiede nella fragranza e nell’irresistibile gusto che possono creare una vera e propria dipendenza da dolci.