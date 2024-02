Pagani, al via i lavori di fresatura in Via Taurano

I lavori di fresatura sono in corso su via Taurano a Pagani, avviando la prima fase di rimozione dell’asfalto in vista del completo rifacimento di via Taurano e via Traversa Taurano. Questa iniziativa è il risultato della realizzazione ex novo dell’impianto di rete idrica, lungamente necessario per la zona, che ha subito notevoli disagi. L’opera si inserisce nell’ambito degli interventi promossi dall’amministrazione del sindaco De Prisco, in collaborazione con l’assessore alle Politiche Urbanistiche, Felice Califano, e grazie all’accordo con Gori.

Parallelamente, si concludono i lavori del progetto Re-Act EU di Gori, che prevede la sostituzione di 4 chilometri di condotte acquedottistiche, con un investimento di due milioni di euro. Questi interventi, unitamente alla realizzazione di circa 3 chilometri di rete fognaria in aree precedentemente non servite, rappresentano significativi miglioramenti infrastrutturali per la città. La riqualificazione delle strade coinvolte, come Via Taurano e Via Traversa Taurano, è parte integrante di queste operazioni, rispondendo alle attese della comunità per anni. Il sindaco De Prisco anticipa un resoconto completo degli investimenti in sottoservizi, enfatizzando l’importanza di queste opere per il miglioramento complessivo del territorio.