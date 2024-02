Scafati. Capitan Ultimo ospite dell’ICS Falco (video)

L’uomo che guidò l’arresto del boss dei boss Totò Riina arriva a Scafati per affermare il valore della legalità contro ogni forma di violenza. Capitan Ultimo, il colonnello Sergio De Caprio è stato ospite dell’Istituto Comprensivo Samuele Falco guidato dal dirigente scolastico Domenico Coppola all’interno del Cine Teatro San Pietro, per un incontro volto a fare memoria di una lotta, quella contro le mafie, che continua nonostante le mille difficoltà. L’emozione ha invaso la platea e il palco per la profondità delle parole che Capitan Ultimo ha voluto riservare alle nuove generazioni, custodi di una missione di legalità da rilanciare giorno per giorno.

Esemplare

Una presenza importante soprattutto se calata in una città, come Scafati, che viene da un passato recente molto difficile sul tema anche visto lo scioglimento del comune per infiltrazioni camorristiche. Per Capitan Ultimo c’è bisogno di costruire anticorpi anche attraverso pene più severe.

Il servizio è di Alfonso Romano