Tutto pronto per il carnevale Amalfitano: info e dettagli

Tre giorni di puro e sano divertimento, promossi dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Daniele Milano, per emozionarsi, lasciarsi stupire e per imparare a guardare al mondo con gli occhi sognanti della fantasia dei bambini.

Un mix di creatività, coreografie ed energia, attraverso gli scorci più belli di Amalfi, tra street parade, maghi affabulatori, storie fantastiche, maschere, clown, ritmi, trucchi colorati e maschere eccentriche, senza dimenticare le grandi tradizioni popolari.

L’Antico Arsenale, Piazza della Bussola, la scala monumentale del Duomo e le strade si animano con spettacoli ed esibizioni diffuse che si proiettano all’aperto, in grado di coinvolgere adulti e piccini.

Prosegue e si intensifica, inoltre, la collaborazione con il Gran Carnevale di Maiori, tra i carnevali storici d’Italia, che quest’anno celebra il 50ennale, in una joint venture consolidata tra i due Comuni, punto di attrazione della Costa d’Amalfi.

Carnevale amalfitano: quando inizia?

Start domenica 11 febbraio 2024, con il concerto interattivo “Un’orchestra per il Carnevale. Il gioco dell’Oca musicale”, in Piazza della Bussola. Il gioco si svolge in tre turni, alle ore 10.00, 11.00 e 12.00 ed è obbligatoria la prenotazione al numero 333 9234383.

Un laboratorio musicale prende spunto dal tradizionale Gioco dell’Oca. I bambini, tutti in cerchio, saranno i protagonisti di una vera Orchestra, coinvolti tra ritmi e le melodie che caratterizzano la tradizione musicale legata al Carnevale. Tutti parte attiva di un vero e proprio “Concerto” di Carnevale per Voci e strumentario musicale, con strategie estremamente attive che coinvolgeranno simultaneamente i bambini e i loro genitori, che tra chitarra, tamburi, tammorre ecc, si immergeranno attraverso l’uso di corpo, voce, strumentario Orff (Sound Shapes, Cembali, shakers, triangoli, tamburi, tammorre, tamburelli, maracas, clave, piatti, etc), in un’esperienza immersiva innovativa e divertente.

Carnevale amalfitano: gli altri giorni

Sarà un’esplosione di energia lunedì 12 febbraio 2024 alle ore 15.15, con i Gruppi di Ballo del Gran Carnevale Maiorese, con partenza da Piazza Spirito Santo e arrivo in Piazza Duomo alle ore 15.30, dove lo show proseguirà con l’esibizione di danza, con le più belle e originali Mascherine Amalfitane.

Martedì 13 febbraio 2024 alle ore 11 spettacolo per le famiglie “Che mondo è se Carnevale non c’è” all’Arsenale della Repubblica, tra musica, attori, allegri pupazzi e Re Carnevale in persona.