Ultim’ora. Uomo spara e si barrica in casa: sul posto la Polizia

L'uomo si è barricato nella sua casa in via Raffaele Testa dopo aver sparato dei colpi dal balcone.

Un uomo armato si è barricato in casa nel quartiere San Giovanni a Teduccio di Napoli, secondo quanto riferito dalla Questura.

Sul luogo sono intervenuti agenti per comprendere la situazione e verificare la presenza di altre persone all’interno dell’abitazione. L’uomo si è barricato nella sua casa in via Raffaele Testa. Sono presenti unità operative di pronto intervento e un negoziatore della Polizia di Stato. Si sta cercando di capire cosa sia accaduto e se altre persone siano coinvolte, in particolar modo la moglie.

L’uomo ha sparato in aria dal balcone prima di barricarsi in casa. La situazione ha causato momenti di panico nella zona. Non è chiaro se la moglie dell’uomo sia presente in casa. Secondo alcuni vicini, l’uomo era un ex guardia giurata e potrebbe aver perso il lavoro dopo un tentativo di furto della sua pistola, durante il quale è stato ferito. Ha tre figli, due dei quali erano a scuola e il terzo in gita con la classe.