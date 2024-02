Basket Femminile. Angri all’esame Potenza

Preview

Ultima partita interna della prima fase per l’Angri Femminile. Sabato sera, con palla a due alle ore 19, le ragazze di coach Francesco Iannone se la vedranno al PalaGalvani contro la temibile Bcc Basilia Potenza. Le grigiorosse vengono da due vittorie consecutive al fotofinish. L’assenza di capitan Sapienza si sta facendo sentire, ma con caparbietà le sue compagne si stanno facendo valere. Di fronte, stavolta, ci sarà un avversario equipaggiato per arrivare ai playoff. Coach Della Monica può puntare su giocatrici di sicuro affidamento come Loureiro, Micovic e Sekulic su tutte.

Dichiarazioni

Questa le dichiarazioni pregara di Chiara Falino. “Sono felice di aver contribuito alla vittoria di sabato scorso a Casalnuovo. Stiamo lavorando molto per tirare fuori il meglio di noi, cosa che non siamo riuscite a fare nella prima parte del campionato. Proveremo a mantenere sempre più alta e costante l’intensità per continuare su questa scia positiva. La partita contro Potenza sarà sicuramente difficile. Bisognerà partire da subito con il piede giusto e restare concentrate, per portare a casa i due punti.”.