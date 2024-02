Tragico incidente, auto si ribalta: 22enne perde la vita

Un tragico incidente stradale si è verificato a Cicciano, Napoli, causando la morte di un giovane di 22 anni mentre altri due individui sono rimasti feriti. Il sinistro, avvenuto in via Tavernanova, ha coinvolto una Fiat 500 guidata da un 23enne, la cui vettura si è ribaltata per cause ancora da determinare. I Carabinieri della stazione locale sono intervenuti per la ricostruzione della dinamica.

Il passeggero deceduto sul colpo aveva 22 anni, mentre i due feriti, un 24enne e il conducente, sono stati trasportati in ospedale a Nola, dove sono attualmente ricoverati in prognosi riservata. La vettura è stata sequestrata, ma i documenti di circolazione e assicurazione erano in regola. Indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto. La salma è stata trasferita al 2° Policlinico di Napoli per l’autopsia.