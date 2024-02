Trentinara celebra l’amore, il 14 concerto di Roberto Colella.

A Trentinara si celebra l’amore nella sua accezione più semplice. Il paese già riconosciuto quale il borgo ideale per gli Innamorati, dal 10 al 18 febbraio si veste d’amore: una passeggiata nei luoghi più romantici del paese.

Un itinerario incorniciato da luminarie romantiche, pronte ad accogliere tutti coloro che sono già innamoràti oppure che vogliono innamorarsi proprio a Trentinara. Così recita il nome dell’evento “Innamorati a Trentinara”, che si terrà dal 10 al 18 febbraio 2024.

Trentinara è tappa di un itinerario turistico insieme ad altri 5 comuni, riconosciuto come meritevole dalla Regione Campania nell’ambito dei Poc Eventi.

Il percorso illuminato inizia da “Via dell’Amore”, una stradina stretta, dove si deve per forza camminare abbracciati, dedicandosi le frasi d’amore dipinte sulle maioliche realizzate dal Prof. Sergio Vecchio;

Merita poi attenzione la “Terrazza degli Innamorati”: varcando un grazioso cancello ci si ritrova su un’accogliente terrazza romantica che sovrasta la “preta ‘ncatenata” luogo dove si narra che Isabella la marchesina e Saul il brigante, si incontrassero in segreto finchè non vennero scoperti dalle truppe inviate dal padre marchese; da qui Saul e Isabella per non rinunciare a quell’ amore bello e raro si sono lanciati “stretti stretti ‘ncatenati” nel vuoto per rimanere eternamente nella roccia e nella storia di Trentinara.

Su questa terrazza troviamo delle panchine artistiche e murales sulle gradinate che riportano ai giorni nostri il coraggio che ci vuole quando si ama. Qui si può leggere la frase che ispira il nome dell’evento “Innamorati a Trentinara, chiunque tu sia, chiunque tu ami sei nel posto giusto”

L’ ultima tappa è la “Terrazza del Cilento” luogo dove si gode di un panorama unico, si scorge Capri e la Costiera Amalfitana, lo sguardo si perde e si ritrova, ogni giorno è unico, ogni giorno è speciale. Qui è magia, è libertà, è sogno. La statua di Saul e Isabella raffigura i due innamorati sereni, sciolti dalle catene ed un cartello di obbligo di bacio alle loro spalle, che riprende le sagome dei loro volti, invita a baciarsi liberi dal pregiudizio che rende schiava la società.

La passeggiata si potrà concludere in una delle attività del paese che proporranno piatti tipici e proposte a tema.