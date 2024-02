Basket. Big match per Angri, al PalaGalvani arriva la capolista Molfetta

Preview

Big match al PalaGalvani. Domenica, con palla a due alle ore 18, la struttura di via Dante Alighieri ospiterà il match tra Angri Pallacanestro e Dai Optical Molfetta, rispettivamente seconda e prima della classe del girone G di B Interregionale. Una gara da non perdere e che prevederà il pubblico delle grandi occasioni, pronto a sostenere i ragazzi di coach Francesco Chiavazzo. Malgrado l’ennesima settimana costellata da infortuni e defezioni, capitan Iannicelli e soci sono pronti a affrontare un avversario, voglioso di riscattare il primo ko interno della stagione patito il turno scorso contro Salerno. Angri, invece, vorrà dimenticare il brutto terzo quarto costato il successo in quel di Corato. Di fronte una squadra assai ben assortita come quella guidata da coach Sergio Carolillo. Aramburu e l’esperto Sirakov sono le punte di diamante dei pugliesi. Dietro di loro i vari Stefanini, Calisi e Formica. All’andata terminò 87-79 in favore della Dai Optical, con Angri che si presentò priva di Taddeo. Stavolta, sarà tutto diverso, con i grigiorossi che vorranno fissare l’accesso al gruppo “Play-In Gold”.

Queste le dichiarazioni di Pio Ruggiero. “La sconfitta di Corato brucia perché avremmo agganciato Molfetta al primo posto e poi perché potevamo vincere se avessimo continuato a giocare come nel corso del secondo quarto. Ma siamo giovani e aver recuperato già una volta il gap durante i primi 15 minuti ci ha fatto giocare in modo più azzardato che invece ci ha spinto troppo lontani dai padroni di casa, che gasati non hanno quasi più sbagliato. Sono contento della stagione fin qui disputata. Sto crescendo agonisticamente partita dopo partita, questo lo devo anche alla grande fiducia del coach che in qualsiasi momento è sempre lì a sostenermi e a spronarmi e ai compagni di squadra che ci sono sempre dentro e fuori dal campo. Domenica, contro Molfetta, sarà una gara sicuramente combattuta e noi ci faremo trascinare dal nostro grande pubblico. Inoltre pongo un invito ai tifosi: risparmiate la voce che vi servirà per incoraggiarci”.