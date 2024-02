Nocera Inferiore. Frana sulla linea storica, per il ripristino minimo tre mesi

La frana sulla "linea storica" tra Vietri e Salerno richiede almeno tre mesi per la messa in sicurezza

La frana sulla “linea storica” tra Vietri e Salerno richiede almeno tre mesi per la messa in sicurezza. L’incontro in Prefettura tra Regione Campania, Comune di Salerno e Rete ferroviaria italiana ha messo in evidenza la necessità di mediare e intervenire.

Il confronto

Il prefetto Francesco Esposito ha favorito il confronto tra le parti, sottolineando la necessità di introdurre misure per soddisfare le esigenze dell’utenza, data la pesante situazione per i pendolari.

I lavori

In questa fase critica Trenitalia ha incrementato i collegamenti regionali da Nocera a Battipaglia per ridurre i disagi. Resta aperto la questione su chi dovrà realizzare l’intervento, con Rfi pronto a intervenire se i proprietari non risolveranno il problema autonomamente. L’attivazione di nuovi treni regionali è stata annunciata per il 13 febbraio sulla tratta Nocera Inferiore – Salerno – Battipaglia.