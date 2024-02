Scafati. Ospedale, il Polo Civico e Aliberti pressano sui vertici ASL

Nodo Sanità: nel dibattito interviene anche il gruppo politico “Polo Civico” (lista legata al consigliere comunale Ignazio Tafuro), che chiede chiarezza sul futuro del presidio ospedaliero “Mauro Scarlato” all’ASL Salerno. Nel frattempo il sindaco di Scafati Pasquale Aliberti convoca un incontro con il direttore generale Gennaro Sosto sulla vicenda del concorso per i medici.

La nota del Polo Civico

Il “Polo Civico” in una nota chiarisce alcune presunte inesattezze pronunciate dal primo cittadino di Forza Italia nell’incontro sul futuro dello “Scarlato” dello scorso lunedì. «Non corrisponde a verità l’inesistenza di un atto aziendale dell’ASL Salerno oppure che lo “Scarlato” di Scafati non sia presente in alcun atto» spiega il gruppo di Tafuro, che cita una delibera del Commissario ad Acta del 2017, che prevedeva “l’istituzione del “Pronto soccorso a indirizzo pneumologico” presso lo “Scarlato” e la conseguente obbligatoria apertura dei reparti con posti letto di medicina interna, chirurgia generale, ortopedia e traumatologia nonché del reparto di pneumologia con all’interno un servizio di cardiologia e altri per un totale di 118 posti letto.

Le richieste

Il gruppo inoltre chiede lumi all’ASL sulle procedure dei lavori antisismici e per il rispetto delle normative antincendio, così come sulla scelta di trasferire oltre un anno fa il personale sanitario impegnato nel Pronto Soccorso Covid presso altri ospedali. Ma non solo, “Polo Civico” cercherà di avere aggiornamenti sullo stato dei fondi Pnrr riservati al la costruzione di una “Casa delle Comunità” all’interno del presidio.

I nuovi solleciti di Aliberti

Non solo le minoranze sono alla ricerca di informazioni, ma anche lo stesso sindaco Pasquale Aliberti. Con una nota il primo cittadino ha infatti sollecitato il direttore generale dell’ASL Salerno Gennaro Sosto a un incontro chiarificatore sulla procedure di assunzione di sei medici all’interno dello “Scarlato” per la riapertura di un Pronto Soccorso base. «Al concorso risultano aver partecipato quattro medici come riferito tra l’altro dalla stessa ASL in fase di ricorso al Tar avverso alla mia ordinanza», scrive Aliberti; che avverte: «Se alla nostra richiesta non dovesse seguire risposta chiederò l’intervento anche al Governo nazionale».

Alfonso Romano