Basket. Troppa Bologna per una Givova incerottata, 94-67 Virtus

Ventesimo turno

Givova Scafati di scena alla Segafredo Arena di Bologna per la sfida ai vicecampioni d’Italia della Virtus nella ventesima giornata di LBA.

Assente il grande ex della sfida Alessandro Gentile, infortunatosi durante la settimana. Torna disponibile, invece, il playmaker lettone Janis Strelnieks dopo gli acciacchi che lo hanno costretto a fermarsi nelle ultime settimane. Fuori dalla rotazione degli stranieri l’ultimo arrivato Gerry Blakes.

Quintetti

BOLOGNA: Hackett-Belinelli-Cordinier-Shengelia-Zizic

SCAFATI: Robinson-Mouaha-Rivers-Pinkins-Gamble

Primo quarto

Scafati approccia bene alla gara con un Robinson ispirato, Virtus perfetta dalla lunetta, 4-4 dopo i primi 90″ alla Segafredo Arena. Pinkins risponde a Belinelli dall’arco, Rivers con la specialità della casa firma il +5 al 3′, 7-12 Givova. Mouaha commette in rapida successione secondo e terzo fallo personale, gialloblù già in bonus a 6:46 dalla prima sirena. Si accende Daniel Hackett, VuNere che mettono la testa avanti grazie a Cordinier e Belinelli al 5′, 16-14.

La prima spallata al match la dà la Virtus col mortifero tiro da 3 punti di Marco Belinelli, 21-14 con 3 primi e 36 secondi da giocare, timeout chiesto da Matteo Boniciolli. Primi punti del match per Mickey da una parte e capitan Riccardo Rossato dall’altra, a 93″ dal termine della prima frazione Virtus avanti ancora di 7, 25-18. Dobric letale al suo primo ingresso sul parquet, al 10′ il punteggio dice 31 Virtus, 21 Givova.

Già 9 i punti di Marco Belinelli.

Secondo quarto

Attacco gialloblù che non riesce a trovare continuità, ma le VuNere non riescono ad allungare, 33-25 al 13′ con Scafati che trova da un buon Nunge minuti di qualità. Givova con problemi di falli ed una rotazione degli esterni ridotta all’osso, costretta a schierare Pinkins da ala piccola riesce a far di necessità virtù ed accorcia sul 34-29 a 5:37 dall’intervallo lungo.

Il numero 12 di Scafati è una furia in post basso, Robinson mette la tripla del -1 al 16′, 36-35. Prontissima risposta di Abass dall’angolo, Polonara vola a rimbalzo d’attacco e mette 6 lunghezze di distacco tra le squadre a 3:09 dalla seconda sirena, 41-35. Pinkins inarrestabile, Abass segna ancora da distanza siderale, Strelnieks non in partita dopo 18 minuti di gioco, 46-37 Bologna. Gamble e Nunge imprecisi dalla lunetta, Abass mette la terza tripla della sua serata in un ‘amen’, la magata di Robinson fissa il punteggio dopo i primi 20′ di gioco sul 49-41.

Abass in 5′ di impiego realizza gli stessi punti di Belinelli; Pinkins a quota 14, mentre Robinson agli 8 punti personali aggiunge anche 4 assist.

Terzo quarto

Al cambio campo la scena è ancora di Belinelli da una parte e Robinson dall’altra, Scafati a -6 al 23′, 52-46 dopo il fallo tecnico fischiato allo stesso ex San Antonio Spurs. Rossato segna contro le leggi della fisica, Mickey e Gamble padroni del pitturato, Belinelli da 9 metri brucia ancora la retina, 57-50 Virtus al 25′.

Boniciolli ritenta la carta Pinkins nello spot di ala piccola, ma la costante è Marco Belinelli che punisce la zona gialloblù dall’arco dei 6.75, nuovo +10 bianconero al 27′. Il quasi 38 enne di San Giovanni in Persiceto diventa anche assistman per la bimane di Zizic, che insieme a Shengelia indirizza il match a fine terzo quarto, +16 Bologna al 30′ (68-52).

18 i punti di uno scatenato Marco Belinelli.

Quarto quarto

Scafati pare sciogliersi come neve al sole, Zizic e Dobric fanno dilagare i padroni di casa, 74-52 al 31′. Le 14 perse di squadra della Givova sono un fattore a discapito delle sole 7 bianconere a 8 minuti dal gong. L’ex di giornata Julian Gamble prova a mettersi in proprio, al 34′ punteggio sul 74-57 in favore dei vicecampioni d’Italia. Anche in quest’ultimo quarto non mancano i problemi di falli per il team di coach Boniciolli, a 5′ dalla fine in campo assieme Gamble, Pini e Nunge insieme a Mouaha e Robinson, 79-59.

Un sontuoso Ante Zizic protagonista assoluto del finale di gara, la Virtus svuota la panchina ed anche il campano Bruno Mascolo marchia gli ultimi minuti del match.

Il finale è 94-67 in favore della Virtus Bologna, una Givova stanca arriva alla sosta per le Final Eight di Coppa Italia con un record di 10 vittorie e 10 sconfitte ed in piena zona playoff.

Tabellini

BOLOGNA: Belinelli 18, Pajola 2, Dobric 10, Mascolo 5, Lomazs 1, Shengelia 8, Hackett 5, Mickey 8, Polonara 5, Zizic 12, Abass 15, Cordinier 5.

SCAFATI: Borriello ne, Sangiovanni ne, Mouaha, Pinkins 16, Rossato 11, Robinson 13, Rivers 10, Nunge 5, Pini 2, Strelnieks, Gamble 10, Imade ne.