Calcio, Serie A. Milan-Napoli alle 20:45: Probabili formazioni e altro

Match molto importante, valido per la 24ª giornata, che vede di fronte Milan e Napoli questa sera 11 febbraio alle ore 20:45 in esclusiva su DAZN. Il Milan, attualmente al 3° posto, punta a consolidare la sua posizione con il sesto successo nelle ultime sette partite. Il Napoli, reduce dalla vittoria contro il Verona, cerca di avvicinarsi alla zona Champions League.

In vista della partita, il Milan schiera Bennacer e Adli a centrocampo, con Reijnders squalificato. Loftus-Cheek agisce da trequartista, mentre Pulisic e Leao supportano Giroud in attacco. Per il Napoli, Meret e Olivera potrebbero rientrare in squadra, ma la loro convocazione per Milano è incerta. Mario Rui è assente per squalifica, mentre Mazzocchi e Di Lorenzo occupano le fasce difensive. In porta Gollini, con Juan Jesus e Natan in difesa. A centrocampo, Cajuste, Lobotka e Anguissa, mentre Zielinski lavora separatamente. In avanti, Simeone è il punto di riferimento, supportato da Kvaratskhelia.

Probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli.

NAPOLI (3-5-1-1): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Cajuste, Mazzocchi; Kvaratskhelia; Simeone. All. Mazzarri.